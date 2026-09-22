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Të enjten, më 24 shtator, Kosova do ta nisë edicionin e ri në NATIONS League.
Me fillim nga ora 20:45 në "Fadil Vokrri", "Dardanët" do të jenë nikoqirë të Irlandës.
Tashmë UEFA i ka caktuar edhe gjyqtarët që do të ndajnë drejtësi në këtë takim.
Kryesori do të jetë belgu, Lawrence Visser.
Asistentë të tij do të jenë bashkëkombasit e tij Ruben Wyns dhe Michele Seeldraeyers.
Nga Belgjika do të jetë edhe referi i katërt, Kevin Van Damme si dhe dy video asistentët që do të kujdesen për VAR-in:
Jan Boterberg dhe Simon Bourdeaud'hui.