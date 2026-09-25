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Belgjika e ka nisur me fitore aventurën në Nations League, duke mposhtur Italinë 0-2 në Olimpico, në ndeshjen e parë të Grupit A1.
Belgët ishin skuadra më e mirë gjatë pjesës më të madhe të takimit dhe krijuan më shumë raste. Mika Godts zhbllokoi sfidën në pjesën e parë, ndërsa Dodi Lukebakio dyfishoi epërsinë në fraksionin e dytë.
Italia pati disa momente të mira sidomos pas pushimit, por nuk arriti të konkretizojë rastet e krijuara. Në anën tjetër, Gianluigi Donnarumma mbajti në lojë “Azzurrët” me disa pritje të rëndësishme, duke shmangur një humbje edhe më të thellë.
Kështu, Belgjika merr tri pikët në start, ndërsa Italia e nis me humbje garën në Grupin A1.