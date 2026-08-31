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Bekim Sejdiu është emri i propozuar nga LDK për president të Kosovës, pas dakordimit me Vetëvendosjen.
Pas këtij dakordimi, Sejdiu ka bërë deklarimin e parë për media.
Ai tha se emri i tij është dakorduar gjatë negociatave mes VV-së dhe LDK-së, duke e cilësuar këtë si nder dhe përgjegjësi.
“Kjo mua më bën të ndihem i nderuar, besimi që më kanë dhënë përfaqësuesit e dy partive. Unë e kam pranuar këtë propozim, ani pse ambicia ime ka qenë gjithmonë në fushat akademike”, tha Sejdiu.
Ai shtoi se është i vetëdijshëm për barrën dhe përgjegjësinë që sjell posti i presidentit.
“Jam në shërbim të Kosovës, qytetarëve dhe shtetit tonë, që të shërbej me devotshmëri, siç kam bërë gjithmonë”, u shpreh kandidati për president./Klankosova.tv