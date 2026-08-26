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Bekim Jashari ka reaguar përmes një postimi në Facebook pas martesës së vajzës së tij, Ferides, me Orgesin.
Jashari e ka cilësuar këtë si një ditë të paharrueshme për familjen e tij, duke rrëfyer emocionet dhe historinë familjare që lidhet me lindjen dhe rritjen e Ferides pas luftës, shkruan Klankosova.tv
Ai ka treguar se Feridja, e cila lindi në qershor të vitit 2000, u pagëzua me emrin e nënës së tij dhe sot është arkitekte.
Duke kujtuar sakrificat e familjes Jashari, Bekim Jashari ka thënë se ardhja e Ferides në jetë shënoi fillimin e një kapitulli të ri dhe rikthimin e gëzimit në familje.
Në fund të postimit, ai dhe familja Jashari i kanë uruar Ferides dhe Orgesit jetë të gjatë, shëndet, dashuri dhe lumturi.
“Urime martesa, vajza jonë, shpirti ynë i lindur nga liria dhe rritur me dashurinë e një familjeje që dëshmoi se jeta është më e fortë se vdekja dhe dashuria më e fuqishme se dhimbja”, ka shkruar Jashari.
https://www.facebook.com/BekimHamezJashari/posts/pfbid02cgvJCoSibuUWE7Jm3siiY1zdEiJKrfCQWZvtNZFBM28NEVpF7uWstLeCU5TJCQ2yl