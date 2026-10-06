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Ish-deputeti i PDK-së, Bekim Haxhiu, ka treguar se vëllai i tij është plagosur në protestë.
Në “Speciale” në Klan Kosova, ai tha se vëllai i tij ka qenë larg Kuvendit kur një bombole e gazit lotsjellës i ka rënë në kokë.
“Njëri prej atyre që u është çarë koka, i ka rënë gazi lotsjellës në kokë, është vëllai im. Ai ka qenë edhe i plagosur gjatë luftës. Ai ka qenë së paku rreth 50 metra larg Kuvendit, nuk e nga ka ardhur ai gaz lotsjellës. E ka pjesën e kokës të lënduar që është dashur intervenim me kapsa”, ka thënë Haxhiu në “Speciale” në Klan Kosova.