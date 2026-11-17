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Bejta, i cili u zgjodh kapiteni i javës në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ka ndarë detyrat e shtëpisë mes banorëve.
Ai caktoi Akilin dhe Nichin për pastrimin e banjës, vendim që u kundërshtua nga Akili, i cili e konsideroi këtë ndarje, sipas tij, tendencioze.
“Unë nuk shkoj aty. Nëse do, shko pastroje vetë. Dua të jem aty ku isha”, u shpreh Akili.
Ndërkohë, Valdeti u caktua në restorant, e Vjollca, Edita dhe Eriku në kuzhinë.
Për të mësuar se cilat detyra iu caktuan banorëve të tjerë, ndiqni videon më poshtë: