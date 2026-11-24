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Përveç debateve dhe përplasjeve të vazhdueshme, brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5 po krijohen edhe momente argëtuese mes banorëve.
Kësaj radhe, dy prej tyre kanë vendosur të sjellin një takim njohjeje përmes një loje aktrimi, transmeton Klankosova.tv.
Në qendër të vëmendjes janë Bejta dhe Arlinda, kjo e fundit në rolin e “Adelinës”, e cila shfaqet me një imazh krejt ndryshe nga ai me të cilin jemi mësuar ta shohim, transmeton Klankosova.tv.
Loja zhvillohet në atmosferën e një kafeneje, ku dy banorët interpretojnë një takim të zakonshëm, nga porositja e pijeve e deri te komentet dhe ndërveprimet me njerëzit përreth, duke krijuar përshtypjen e një takimi të vërtetë.
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