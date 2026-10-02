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Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka thënë se ndërkombëtarët po veprojnë me standarde të dyfishta lidhur me aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Në një postim në Facebook, Behrami ka shkruar se në përmbledhjen prej 39 faqesh të aktgjykimit, fjala “UÇK” përmendet mbi 114 herë, ndërsa shprehja “përgjegjësi individuale” vetëm dy herë.
“Dhe megjithatë, miqtë tanë ndërkombëtarë po na thonë se bëhet fjalë vetëm për krime individuale. Për besë, marre”, ka shkruar Behrami./Klankosova.tv