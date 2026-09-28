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Deputeti i PDK-së, Artan Behrami ka kërkuar që urgjentisht të miratohet ndryshimi i Ligjit për Gjykatën Speciale.
Ai ka thënë se pas votimit të Deklaratës kundër vendimit të Speciales, Qeveria duhet të sjellë urgjentisht ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
“Ndryshimi i Ligjit për Gjykatën Speciale është prova e unitetit të vërtetë. Miratimi i deklaratës me unanimitet të partive shqiptare dhe jo-serbe për krerët e UÇK-së është e rëndësishme! Por, tani urgjentisht, Qeveria e Kosovës duhet të sjellë ndryshimin e Ligjit për Gjykatën Speciale. Vetëm këto ndryshime mund ta rivendosin drejtësinë në Hagë.”, ka thënë ai. /Klankosova.tv