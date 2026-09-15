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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, ka reaguar lidhur me procesin gjyqësor ndaj krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke thënë se drejtësia ndërkombëtare duhet të triumfojë.
Përmes një postimi në Facrbook, Behrami ka theksuar se nuk ka gjykatë të ndërtuar apo të mbështetur nga shtetet perëndimore që, sipas tij, t’i ketë dhënë përparësi vetëm Prokurorisë dhe asnjëherë Mbrojtjes, transmeton Klankosova.tv.
“Siç nuk ka gjykatë të ndërtuar apo të mbështetur nga shtetet perëndimore që vetëm ka dënuar, nuk ka as gjykatë që nuk ka bërë përpjekje, gjatë ose në fund të procesit gjyqësor, për të garantuar drejtësi”, ka shkruar Behrami.
Ai ka kritikuar gjithashtu shtetet perëndimore që kanë financuar Gjykatën Speciale, duke thënë se ato nuk duhet t’i përmbysin, siç shprehet ai, praktikat gjyqësore dhe vlerat perëndimore.
“Shtetet perëndimore, financuese të Gjykatës Speciale, nuk duhet t’i përmbysin këto praktika gjyqësore dhe këto vlera perëndimore”, ka deklaruar deputeti i PDK-së.
Behrami ka shprehur pritjen e tij që drejtësia ndërkombëtare të triumfojë dhe ka bërë thirrje për lirimin e krerëve të UÇK-së.
“Nesër duhet të triumfojë drejtësia ndërkombëtare. Me lirimin e krerëve të UÇK-së”, ka shkruar ai.