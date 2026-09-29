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Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka shprehur habinë që disa prej shteteve perëndimore ende nuk kanë reaguar lidhur me nismën për ndryshimin e Ligjit për Gjykatën Speciale.
Ai ka ngritur këtë çështje në formë të pyetjeve, duke aluduar se dikush mund t’u ketë premtuar atyre se një gjë e tillë nuk do të ndodhë.
“Është e çuditshme se si shtetet perëndimore fare nuk janë të shqetësuara me nismën për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës. A thua pse? A ju ka premtuar dikush se kjo punë nuk do të bëhet? Pse po ndodhin vonesat? Kushdo që i ka premtuar Gjykatës Speciale se kjo punë nuk bëhet, historia do ta dënojë.”, ka shkruar Behrami.
Ai ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës që urgjentisht të sjellë këtë ligj në Kuvend. /Klankosova.tv