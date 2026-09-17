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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, ka reaguar pas aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Përmes një postimi në Facebook, Behrami ka kritikuar mënyrën se si, trupi gjykues e ka trajtuar kontekstin e luftës në Kosovë.
“Dje, trupi gjykues u mundua ta shkëputë UÇK-në nga populli. U mundua ta amnistojë gjenocidin serb në Kosovë. I relativizoi mbi 400 masakra, spastrimin etnik të mbi 1 milion shqiptarëve dhe krimet makabre të Serbisë.
U mundua ta shkëputë UÇK-në nga përpjekjet për pavarësi”, tha ai.
Behrami shtoi se me vendimin e djeshëm u mundua të shkëputet UÇK-ja nga koordinimi me NATO-n dhe Amerikën.
“Dje, paneli u mundua të shkëputë atë që nuk shkëputet.Dhe Perëndimi u mundua të ndryshojë historinë.
Perëndimi i shekullit XXI duke u mundua të ndryshojë historinë e Perëndimit të shekullit XX”, theksoi deputeti i PDK-së, transmeton Klankosova.tv.