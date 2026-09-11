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Pas Leon Avdullahut dhe Albian Hajdarit, të cilët zgjodhën të përfaqësojnë Kosovën para Zvicrës, kombëtarja zvicerane po humbet edhe një tjetër talent të madh.
Lojtari me shtetësi të dyfishtë, të Zvicrës dhe të Italisë, 20-vjeçari Alessandro Romano, do të luajë për këtë të fundit në të ardhmen.
E ish-lojtarët e kombëtares zvicerane me prejardhje shqiptare, Valon Behrami dhe Blerim Xhemaili, kanë kritikuar mënyrën se si e ka trajtuar situatën Federata Zvicerane e Futbollit.
Behrami e sheh ndërrimin e kombësisë së Romanos si një humbje të hidhur, që i atribuohet dështimit të Federatës Zvicerane të Futbollit (SFV).
"SFV e humbi plotësisht topin në lidhje me Romanon", kritikoi ashpër ish-ylli i ekipit kombëtar zviceran, federatën në studion e RSI, raporton "Blick".
"Nga çdo këndvështrim, e konsideroj këtë një gabim të madh nga ana e federatës", vazhdoi Behrami.
Dy vjet më parë, si asistent i drejtorit sportiv te Watford, ai vetë kishte bërë gjithçka që mundi për të sjellë Romanon në Angli, sepse dinte për performancat e mira të lojtarit të Romës. Romano ka qenë i huazuar te Cagliari për një vit që nga vera. Megjithatë, Roma e kishte mbivlerësuar atë.
"Të gjithë e dinin atëherë se çfarë talenti kishte. Mund të shihje sa i fortë ishte. Të gjithë e dinin këtë".
"Nuk e kuptoj se si po vepron federata. E shohim të luajë vetëm në Kupën e Botës ose në kualifikuese... Por ata në fakt duhet të punojnë në mënyrë proaktive gjatë gjithë vitit. Nuk mund të shfaqesh në stadium vetëm pas golit të parë. Ishte e qartë që më parë se çfarë talenti të madh ka ky djalosh", kritikon Behrami ndjekjen e vonuar të federatës për Romanon.
Blerim Xhemaili, i cili ishte i ftuar me Behramin në studion e RSI, gjithashtu pajtohet me deklaratat e tij.
"Po, ata flinin në timon; Romano ka luajtur mirë për vite me radhë. Në janar, kur ai u huazua te Spezia, i dërgova një mesazh trajnerit të atëhershëm të Spezias, Roberto Donadoni, dhe i thashë: 'Tani ke një lojtar vërtet të mirë'", zbulon ish-lojtari i Zvicrës.
"Zgjedhja e tij duhet respektuar - është një vendim i zemrës që duhet pranuar. Megjithatë, duhej bërë më shumë. Duhej bërë gjithçka e mundur për ta mbajtur atë", kritikon Xhemaili dështimin e federatës.
"Në fund të fundit, vetë lojtari merr vendimin", përfundon ai.
Dhe ky vendim tani është marrë në favor të Italisë.