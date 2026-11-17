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Deputeti i PDK-së, Artan Behrami ka reaguar pak para aktgjykimit të dytë në Hagë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi.
Përmes një postimi në Facebook, Behrami thotë se askush nuk mund ta shleyjë Thaçin nga historia e Kosovës.
Sipas tij, të gjitha vendimet e Gjykatës Speciale kanë pasur për qëllim përmbysjen e të gjitha ngjarjeve historike.
“Por kot e kanë! Asgjë dhe askush nuk mund ta shlyejë Hashim Thaçin nga historia e Kosovës! PS: Paramendoni, vendimin e marrin pikërisht në ditën kur ka lindur emri UÇK-së. Dhe në ditën e fitores më të madhe politike të Hashim Thaçit. Më 17 nëntor!”, ka shkruar ai, njofton Klankosova.tv.