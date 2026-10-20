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Një foshnjë e porsalindur në Egjipt ka tërhequr vëmendjen e rrjeteve sociale pasi është filmuar duke qëndruar me këmbët e kryqëzuara mbi tavolinën e ekzaminimit, vetëm pak minuta pas ardhjes në jetë.
Pamjet u publikuan nga Dr. Islam Eldeh, specialist i shëndetit të fëmijëve në Kajro. Në video, foshnja duket e qetë dhe e relaksuar, madje edhe teksa mjeku e ekzaminon me stetoskop, transmeton Klankosova.tv.
Mjeku e pagëzoi të voglin me nofkën “Mbreti i vogël”, ndërsa pamjet u shpërndanë me shpejtësi në rrjetet sociale, duke marrë vëmendjen e përdoruesve nga vende të ndryshme të botës.
Sipas shpjegimeve të përfshira në postim, ky pozicion mund të lidhet me reflekset dhe lëvizjet që foshnjat zhvillojnë gjatë qëndrimit në barkun e nënës.
Pamjet kanë argëtuar mijëra përdorues, të cilët e kanë komentuar pozën e pazakontë të të porsalindurit, duke e cilësuar si një nga momentet më të veçanta të ditëve të fundit në rrjetet sociale.
👶 Mısır’da dünyaya gelen yeni doğan bir bebeğin, doğumundan dakikalar sonra muayene masasında bacak bacak üstüne atarak verdiği "havalı" poz sosyal medyada viral oldu.— Posta.com.tr (@postacomtr) October 20, 2026
📹 Kahire’de görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Islam Eldeh tarafından paylaşılan… pic.twitter.com/pyhTxEP7V8