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Largimi i Behares nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 5 po vazhdon të komentohet, ndërsa po përmendet edhe raporti i saj i afërt me banorin Fuego.
Gazetari Kestrin Kumnova ishte i ftuar në emisionin “Big Cast” në Klan Kosova, ku komentoi zhvillimet e fundit brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë.
Gjatë diskutimit, Kumnova u ndal edhe te arsyeja që, sipas tij, mund të ketë ndikuar në largimin e Behares nga gara.
“Rrjedha logjike e ngjarjeve na qon te ajo që arsyeja është spekulimet që kanë ndodhë për afërsinë me Fuegon”, u shpreh gazetari.
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