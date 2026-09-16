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Gazetari Besian Beha, në specialen e Klan Kosova për betejën e fundit të UÇK-së, ka deklaruar se nuk ka pasur zgjidhje tjetër pos krijimit të Gjykatës Speciale.
Ai rikujton kohën kur u themelua kjo gjykatë, që sipas tij ishte kohë e presionit të madh, transmeton Klankosova.tv.
“Haga ka qenë si një vend që Kosovën e ka lidhur në shumë faza prej pasluftës, edhe është shumë zhvillim që duhet me përmend që pikërisht prej Hagës ka nis edhe synimi me kriju një Gjykatë Speciale. Ka qenë pas vendimit të GjND-së në Hagë ku Serbia dhe Rusia në krye me deputetin rus, e kanë iniciuar pas disa zhvillimeve. Unë besoj që themelimi i Gjykatës Speciale nuk ka pasur zgjidhe tjetër. Në atë kohë të gjithë e mbajnë mend presionin që është bërë, mirëpo le të themi, nëse e quajmë fitore, aktualisht mund ta quajmë gjysmëfitore. Bëhet e plotë pasi ta shohim vendimin e sotëm”, tha gazetari.