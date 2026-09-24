Lajmet e fundit
Gazetari i sportit në Klan Kosova është lajmëruar direkt nga zhveshtoret para ndeshjes midis Kosovës dhe Irlandës.
Kamera e Klanit paraqiti atmosferën që i pret lojtarët para se të dalin në fushën e gjelbër.
“Po i shohim këto fanella kaq të bukura dhe ka disa lojtarë që mund t'i veshin për herë të parë. Një ndër ta është edhe Erblin Osmani i cili mund të debutojë sonte me kombëtaren e Kosovës. Pastaj po i shohim aty edhe Asllanin, Rashicën. Këtu në fund është edhe Dellova”.
“Lojtarët ende nuk kanë mbërritur në stadiumin Fadil Vokrri, por ne kemi ekskluzivitetin që t'i sjellim këto pamje unike që nuk mund t'i shihni askund tjetër përveçse në Klan Kosova”.
“Do të shohim se çka do t’u shërbejë futbollistëve pak para se të nisë kjo sfidë. Po i shohim edhe ushqimet që ata mund t'i përdorin për t'i marrë ato forcat e duhura për ta nisur edhe këtë ballafaqim”.
“Kemi pak rrush këtu, kemi edhe banane, portokall, pastaj kemi mollë edhe hurme, të cilat do t'u shërbejnë natyrisht të gjithë lojtarëve të cilët do të jenë prezent sonte në stadiumin Fadil Vokrri”.
“Besoj që do të jetë një mbrëmje e paharruar sonte ku dardanët tonë do të bëjnë gjithçka për të na bërë krenar me këto fanella kaq të bukura”.