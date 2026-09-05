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Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, mori pjesë sot në 245-vjetorin e themelimit të Teqesë së Frashërit. Përpara besimtarëve bektashinj, të cilët 5 shtatorin e kanë ditë pelegrinazhi, Presidenti nderoi vëllezërit Frashëri dhe kujtoi vlerat historike të kësaj teqeje për përhapjen e dijes, ruajtjen e identitetit shqiptar dhe çështjen kombëtare.
“Që nga viti 1781, kur ‘hodhi çatinë’ kjo teqe, ajo nuk shërbeu vetëm si vend lutjeje. Ajo u bë shtëpi e hapur për udhëtarin, vatër dijeje e kuvendimi dhe, mbi të gjitha, vatër e ndërgjegjes shqiptare”, deklaroi Begaj në fjalën përshëndetëse, shkruan vizionplus.tv, transmeton klankosova.tv.
Kreu i Shtetit kujtoi rolin e klerikëve bektashinj në momentet vendimtare për shqiptarët, nga Rilindja Kombëtare deri në ndërtimin e shtetit.
Duke u ndalur te filozofia dhe fryma e besimit, Presidenti theksoi kontributin e bektashinjve në bashkëjetesën fetare.
“Në ditët tona ne flasim shumë për harmoninë fetare, vërtet një vlerë e jashtëzakonshme, dhe shpesh rrezikojmë ta kthejmë atë në një formulë protokollare, por harmonia fetare shqiptare nuk lindi në tryeza zyrtare apo si çështje protokollare. Ajo u gatua në vende si kjo teqe, nga breza klerikësh e besimtarësh që ditën të ishin të përkushtuar në besimin e tyre dhe, njëkohësisht, të shihnin tek tjetri bashkëkombësin, fqinjin, vëllain e një gjaku e të një gjuhe”, u shpreh Begaj.
Presidenti nënvizoi se mesazhi i bektashizmit për urtësi, maturi dhe ndërtimin e urave mes njerëzve është sot po aq i gjallë dhe i nevojshëm sa dikur.
“Drita e besimit dhe kujtesa e një populli nuk mund të shlyhen”, deklaroi ai, duke kujtuar edhe përpjekjet e klerikëve që i mbijetuan diktaturës në Shqipëri dhe rizgjuan besimin.
Begaj theksoi gjithashtu rëndësinë e mbrojtjes dhe përcjelljes së kujtesës dhe identitetit kombëtar.
Në fund të fjalës përshëndetëse, Presidenti u shpreh se “Pelegrinazhi në Frashër është një udhëtim në rrënjët e identitetit tonë, atje ku besimi u bë dije, dija u bë vetëdije dhe vetëdija u bë atdhetari”.
“Ndoshta prandaj, sa herë që Naimi mendonte për Shqipërinë, mendja e shpirti i ktheheshin te kjo natyrë e te këto male. Dhe prej këtej, ai na la testamentin më të bukur: ‘Ti Shqipëri, më ep nder, më ep emrin shqiptar’. Sot, nga Frashëri, kjo thirrje na kujton se nga vijmë dhe përgjegjësinë që kemi për vendin që do t’u lëmë brezave të ardhshëm”, deklaroi Begaj.
Presidenti i Republikës e mbylli vizitën në Frashër duke vizituar shtëpinë e vëllezërve Frashëri.