Lajmet e fundit
Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, në një konferencë për media ka bërë të ditur se partia që ai e drejton nuk pranon kushte.
Ai tha se Projektligji për Ndryshimin e Ligjit për Gjykatën Speciale duhet të kalojë sot, transmeton Klankosova.tv.
“PDK nuk pranon kushte. Flasim me respekt, flasim me prioritete. Ligji nuk është veç për PDK-në. Dje është proceduar në seancë Ligji, është votu në lexim të parë. Jam në shpresë dhe i thërras prapë që të vijnë në seancë dhe ta procedojmë në lexim të dytë”, tha i pari i PDK-së.