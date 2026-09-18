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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza ka reaguar pas përfundimit të protestës gjithëpopullore që u mbajt sot në Prishtinë.
Përmes një postimi të shkurtër në Facebook, Hamza tha: “Bashkë për UÇK-në. Bashkë për Kosovën”, transmeton Klankosova.tv.
Në këtë protestë morën pjesë djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, djemtë e ish-kryeparlamentarit, Kadri Veseli, vajza dhe djali i ish-kryetarit të Kuvendit, Jakup Krasniqi, si dhe qindra mijëra qytetarë, familjarë e të afërm të krerëve të UÇK-së.