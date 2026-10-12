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Këngëtarja e njohur shqiptare, Yllka Kuqi, ka qenë pjesë e dasmës së vëllait të këngëtares me famë ndërkombëtare, Bebe Rexha, ku ka kënduar për të pranishmit dhe ka krijuar atmosferë festive me muzikën e saj.
Nga ceremonia janë publikuar edhe pamje, ku shihet atmosfera e gëzueshme dhe momentet e veçanta të festës familjare, transmeton Klankosova.tv.
Por, vëmendje të veçantë ka marrë edhe vetë Bebe Rexha, e cila nuk ka qëndruar vetëm si e ftuar në dasmën e vëllait të saj. Këngëtarja i është bashkuar festës edhe me këngë, duke sjellë një moment të veçantë për të pranishmit.
Dasma është shoqëruar me muzikë dhe tradita shqiptare, ndërsa pamjet e publikuara kanë tërhequr interesimin e publikut dhe të ndjekësve të artisteve.