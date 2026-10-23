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Bashkimi Evropian ka mirëpritur vendimin e presidentes së Kosovës, Justina Shiroka Pula, për kthimin në rishqyrtim në Kuvend të Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
BE-ja ka kërkuar konsultime me ta nëse diskutimet për ndryshimin e tij rifillojnë.
“BE-ja vazhdimisht ka shprehur shqetësim të thellë për nismën për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës, si para ashtu edhe pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës më 6 tetor”, ka thënë një zëdhënës i Bashkimit Evropian, sipas Radio Evropa e Lirë.
“Në frymën e letërkëmbimit mes përfaqësueses së lartë të BE-së dhe presidentes së Kosovës, që përcakton modalitetet e konsultimit me BE-në para ndryshimit të legjislacionit, presim që BE-ja të konsultohet nëse diskutimet rinisin në Kuvend”, ka deklaruar zëdhënësi evropian, sipas REL-it.
Shiroka Pula ktheu ligjin në Kuvend më 22 tetor, pas kërkesës së PDK-së, e cila kishte iniciuar ndryshimet.
PDK-ja kishte argumentuar se rishqyrtimi synon plotësimin e dispozitave të caktuara dhe forcimin e sigurisë juridike, duke kërkuar që ligji të finalizohet dhe të hyjë në fuqi.