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Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjen për drejtësi për vrasjen e zyrtarit lituanez të EULEX-it, Audrius Šenavičius, me rastin e 13-vjetorit të vrasjes së tij në veri të Kosovës.
Senavicius, i cili shërbente si doganier në kuadër të Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), u vra më 19 shtator 2013, në rrethinën e Zveçanit, në pjesën veriore të Kosovës.
Në përvjetorin e vrasjes, shefi i EULEX-it, Antero Lopes, ka bërë thirrje që personat që kanë informacione të rëndësishme për rastin t’ua përcjellin ato autoriteteve.
“E ripërsëris edhe njëherë apelin e EULEX-it: nëse dikush ka informacione që mund të ndihmojnë hetimet e Policisë së Kosovës, ju lutem të dilni dhe t’i ndani ato. Le ta kujtojmë Senavičiusin dhe sakrificën e tij”, ka shkruar Lopes transmeton Klankosova.tv.
EULEX-i kishte ofruar një shpërblim prej 82 mijë eurosh për informacionet që mund të ndihmonin në identifikimin, arrestimin dhe ndjekjen penale të personit ose personave përgjegjës për vrasjen e zyrtarit lituanez.
Megjithëse kanë kaluar 13 vjet nga vrasja, autoritetet ende nuk kanë dhënë një përfundim përfundimtar lidhur me autorët e rastit.
Bashkimi Evropian dhe EULEX-i kanë përsëritur vazhdimisht thirrjet për zbardhjen e plotë të kësaj vrasjeje dhe për sjelljen para drejtësisë të përgjegjësve.
Audrius Senavicius mbeti i vrarë gjatë kohës kur ishte në shërbim të EULEX-it, ndërsa rasti vazhdon të mbetet një nga rastet e pazbardhura që lidhen me sigurinë e pjesëtarëve të misionit evropian në Kosovë.
(1/3) On Saturday, I had the privilege to commemorate the 13th anniversary of the tragic death of EULEX Lithuanian Customs Officer, Audrius Šenavičius, who was killed in the line of duty on 19 September 2013. pic.twitter.com/2BUEq8zfYy— Antero Lopes (@EULEXHoM) September 21, 2026