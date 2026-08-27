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Duke i dhënë lamtumirën kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, shefja në detyrë e Zyrës së BE-së në Kosovë, Eva Palatova, ka përsëritur thirrjen e Bashkimit Evropian për formimin sa më të shpejtë të institucioneve të Kosovës.
Palatova theksoi nevojën për tejkalimin e ngërçit politik, avancimin e reformave dhe shfrytëzimin e plotë të Planit të Rritjes së BE-së, me synim zhvillimin ekonomik dhe përparimin e Kosovës drejt integrimit evropian, raporton Klankosova.tv.
Ajo nënvizoi gjithashtu rëndësinë e Kosovës si një vend shumetnik që aspiron anëtarësimin në Bashkimin Evropian.
“Duke i dhënë lamtumirën Kryeministrit në detyrë Albin Kurti, Shefja në detyrë e BE-së në Kosovë Eva Palatova përsëriti thirrjen e BE-së për formimin e institucioneve të Kosovës, tejkalimin e ngërçit politik, avancimin e reformave dhe shfrytëzimin e plotë të Planit të Rritjes të BE-së për zhvillimin e Kosovës si një vend shumetnik që aspiron anëtarësimin në BE”, thuhet në mesazhin e saj./Klankosova.tv