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Bayern Munich ka hyrë në histori në mënyrën më të papritur, duke pësuar gol pas vetëm tetë sekondash në përballjen ndaj Augsburgut, pas një gabimi të portierit Manuel Neuer.
Gjithçka ndodhi që në aksionin e parë të ndeshjes, kur sulmuesi kolumbian Luis Diaz ia ktheu topin portierit Neuer. Ky i fundit nuk arriti ta kontrollonte siç duhet topin me këmbën e djathtë, duke i dhënë mundësinë kundërshtarit të përfitonte, shkruan Kosovapress, transmeton klankosova.tv.
Nën presionin e Robin Fellhauer, Neuer tentoi ta largonte topin me pjesën e jashtme të këmbës së djathtë, por sulmuesi i Augsburgut arriti ta devijonte atë drejt rrjetës, duke shënuar një gol historik.
Me këtë realizim, Augsburgu vendosi rekordin për golin më të shpejtë në historinë e Bundesligës, duke thyer rekordin e mëparshëm prej nëntë sekondash.
Ky rekord mbahej bashkërisht nga Kevin Volland, i cili kishte shënuar për Hoffenheimin ndaj Bayernit në gusht të vitit 2015, dhe Karim Bellarabi, që kishte realizuar për Bayer Leverkusenin kundër Borussia Dortmundit në gusht të vitit 2023.
Kështu, një gabim i hershëm i Neuerit i kushtoi Bayernit një moment historik negativ në elitën e futbollit gjerman.