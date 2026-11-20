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Bayern Munich ka barazuar 1-1 në shtëpi ndaj Kölnit, në kuadër të javës së 10-të të Bundesligës.
Mysafirët kaluan në epërsi në minutën e 13-të me Mikey Moore, ndërsa Nathaniel Brown barazoi shifrat për Bayernin në minutën e 37-të.
Me këtë barazim, Bayerni mbetet në vendin e parë, por tashmë ka vetëm një pikë më shumë se Borussia Dortmundi, që ndeshjen e vet do ta zhvillojë gjatë fundjavës.
Shqetësimi më i madh për bavarezët janë lëndimet e Harry Kane dhe Michael Olise, të cilët u detyruan të largoheshin nga loja. Mungesa e mundshme e dy futbollistëve do të ishte një hendikep i madh për skuadrën në vazhdim të kampionatit.
Në xhiron e ardhshme, Bayerni përballet me Hamburgun, ndërsa Kölni do të luajë kundër Elfsbergut.