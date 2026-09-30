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Bayern po përgatit një lëvizje për Jules Kounden në afatin kalimtar të janarit.
Klubi gjerman e sheh mbrojtësin e Barcelonës si një objektiv kryesor, por fillimisht duhet të krijojë hapësirë financiare përmes largimit të Kim Min-Jaes, transmeton Klankosova.tv.
Kounde ka kontratë me Barcelonën deri në vitin 2030 dhe nuk e ka kërkuar largimin.
Megjithatë, francezi ka humbur hapësirë në formacionin e Hansi Flickut këtë sezon. Bayern e vlerëson për faktin se mund të luajë si qendërmbrojtës dhe mbrojtës i djathtë, ndërsa si alternativë po monitoron edhe Tomas Araujon e Benficës.