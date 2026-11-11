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Për atë që pa, nuk mjaftoi vetëm të shkruante lajme.
Andaj, ngjarjet që i përjetoi dhe dëshmoi nga lufta e fundit në Kosovë, gazetari dhe publicisti Baton Haxhiu vendosi t’i dokumentojë edhe në libra, raporton Klan Kosova.
E këtë e bëri të mërkurën në Prishtinë ku promovoi dy botimet e tij: “Kosova: Historia që zhbëri Jugosllavinë” dhe “Brenda Luftës”.
Për autorin e këtyre librave, pati vlerësime goxha të larta edhe nga vetë botuesi.
E për autorin, libri dedikuar kohës së luftës nuk është vetëm një dokumentim i së kaluarës por rikthim në kujtime që, siç thotë, vazhdojnë ta shoqërojnë.
Bile përjetimet e luftës, sipas tij, kanë lënë gjurmë që nuk fshihen lehtë.
Por, përtej analizës politike dhe historike, në këto faqe ka edhe kujtime, ndër to edhe intervista e vitit 1998, të cilën Fatmir Limaj ia kishte dhënë gazetarit Baton Haxhiu.
Haxhiu foli edhe për figurat politike dhe shoqërore të asaj kohe, si dhe te zhvillimet që çuan në krijimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. /Klankosova.tv