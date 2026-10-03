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Policia e Kosovës ka realizuar një bastisje në shtëpinë e dy të dyshuarve meshkuj kosovarë në fshatin Llapashticë e Epërme të Podujevës.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, gjatë bastisjes, e cila është kryer më 2 tetor rreth orës 17:00, është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë së bashku me 164 fishekë.
Njëri nga të dyshuarit është dërguar për tretman mjekësor në QKUK, në repartin e psikiatrisë.
Ndërsa i dyshuari tjetër, me vendim të prokurorit, është liruar dhe rasti do të procedohet në procedurë të rregullt.
"Fsh. Llapashticë e Epërme, Podujevë 02.10.2026 – 17:00. Gjatë një bastisje në shtëpinë e të dyshuarve meshkuj kosovarë, është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me 164 fishekë. Njeri nga të dyshuarit është dërguar për tretman mjekësor në QKUK -psikiatri, ndërsa tjetri me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt".