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Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Bashkim Jashari, i ka dhuruar Presidentes së Kosovës dhe Komandantes Supreme të FSK-së, Justina Shiroka-Pula, një palë uniforma të FSK-së.
Dhurata u bë gjatë vizitës së presidentes në FSK, ku ajo u prit nga komandanti Jashari.
Gjatë takimit, Jashari e njoftoi Shiroka-Pulën për të arriturat e Forcës, procesin e transformimit dhe modernizimit, si dhe avancimin e kapaciteteve profesionale dhe operacionale, transmeton Klankosova.tv.
Po ashtu, presidentes iu prezantua vizioni për zhvillimin e mëtejmë të FSK-së dhe ngritjen e kapaciteteve ushtarake.