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Opinionisti Bekim Çollaku, ka vlerësuar se bashkëpunimi ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, është i imponuar nga zhvillimet që lidhen me procesin gjyqësor në Hagë, konkretisht fazën e Apelit.
Në Rubikon të Klan Kosova, Çollaku tha se kjo situatë po e kufizon PDK-në në ushtrimin e rolit opozitar dhe në përballjen e drejtpërdrejtë me partinë në pushtet.
“Ky është një bashkëpunim i imponuar për shkak të asaj kauze. Në këtë aspekt nuk dua ta amnistoj PDK-në, por dua ta qartësojë për opinionin publik. PDK-ja nuk mund ta atakojë drejtpërdrejt, duke bërë opozitë ndaj partisë në pushtet, dhe në të njëjtën kohë të gjejë format e kanalet të bashkëpunojë me të për të adresuar problemet që, për mendimin tim, janë çështje nacionale, nuk janë çështje partiake”.
“Prandaj, së paku derisa të përfundojë faza e Apelit në Hagë, PDK-ja në njëfarë forme do të jetë e kufizuar”, u shpreh ai.
Çollaku tha se këtë kufizim e ka vërejtur edhe në gjuhën e përdorur gjatë interpelancës së një dite më parë. /Klankosova.tv