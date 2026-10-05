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Bashkëpiloti i një avioni të kompanisë Flydubai, i cili dyshohet se tentoi ta rrëmbente avionin gjatë fluturimit nga Dubai drejt Tel Avivit, kishte planifikuar ta përplaste atë në aeroportin Ben Gurion ose në një ndërtesë të lartë në Tel Aviv, raportojnë mediat amerikane dhe izraelite.
Sipas raporteve, bashkëpiloti, shtetas i Omanit, veproi i vetëm dhe dyshohet se kishte kaluar nëpër një proces radikalizimi islamist.
Prokurori i Përgjithshëm i Emirateve të Bashkuara Arabe ka deklaruar se ai tentoi të kryente një “akt terrorist” në fluturimin FZ1073, javën e kaluar.
Gjatë fluturimit, ai sulmoi dhe plagosi kapitenin me sëpatën e emergjencës që mbahet në kabinën e pilotëve, para se të neutralizohej nga pasagjerët. Një anëtar tjetër i ekuipazhit arriti ta ulte avionin në Arabinë Saudite.
Sipas burimeve të cituara nga mediat izraelite, bashkëpiloti, i identifikuar në disa raportime si Hamam al-Hammami, u ka thënë hetuesve se pas sulmit ndaj kapitenit do të vazhdonte ta drejtonte avionin drejt hapësirës ajrore të Izraelit dhe do të kërkonte leje për ulje në aeroportin Ben Gurion, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Më pas, sipas këtyre raportimeve, ai planifikonte ta përplaste Boeing 737 MAX, me më shumë se 180 persona në bord, në aeroport ose në një ndërtesë të lartë në qendër të Tel Avivit.
Hetuesit dyshojnë se ai ka vepruar i vetëm dhe jo në emër të ndonjë organizate radikale apo qeverie të huaj. Bashkëpiloti raportohet se ka deklaruar gjithashtu se kishte planifikuar të rrëmbente dhe rrëzonte një fluturim tjetër drejt Tel Avivit, por kishte hequr dorë pasi kishte kuptuar se një person që njihte ndodhej në bord.
Autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Izraelit nuk kanë dhënë ende një koment të menjëhershëm për këto raportime. Prokurori i Përgjithshëm i Emirateve, Hamad al-Shamsi, ka thënë se hetimet do të përcaktojnë rrethanat, motivet dhe lidhjet e mundshme të incidentit.