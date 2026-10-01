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Ata janë nisur drejt objektit të Qeverisë së Kosovës, ku kanë dërguar dosje të mbushura me projektligjin për ndryshimin e Ligjit për Speciale.
Gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Bellagoshi, ka raportuar nga vendi i ngjarjes se bashkë me dosjet, protestuesit kanë dërguar në Qeveri edhe një uniformë të UÇK-së.
“Shkuan deri tek Qeveria për ta dorëzuar edhe uniformën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, por edhe dosjet të cilat mbanin emrin e secilit prej deputetëve të Republikës së Kosovës. Kjo si kërkesë individuale për secilin prej tyre që të japin votë pro këtij Ligji”, deklaroi ajo./Klankosova.tv