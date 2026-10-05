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Roberto Mancini po e rikthen qetësinë dhe besimin te Kombëtarja e Italisë, pas rikthimit të tij në drejtimin e Azzurrëve.
Barazimi ndaj Francës ka konfirmuar vendimin për rikthimin e tij, teksa Nicolp Barella ka vlerësuar ndikimin e trajnerit italian, duke theksuar se Mancini i ka dhënë një impuls të ri një skuadre që prej kohësh ishte e “përndjekur” nga mungesa në Kupën e Botës.
Sonte, ndaj Turqisë, Mancini pritet të vijojë me rinovimin e skuadrës, ndërsa Antonio Vergara, 23 vjeç, mund të bëjë debutimin e tij me Italinë./Klankosova.tv