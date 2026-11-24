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Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Naim Bardiqi, ka thënë se financimi i ulët i shëndetësisë në Kosovë nuk mund të krahasohet me vendet e tjera evropiane, pasi ato ndajnë përqindje më të lartë të bruto produktit vendor për këtë sektor.
Gjatë mbledhjes së Komisionit për Shëndetësi, ku po diskutohen furnizimet, listat e pritjes dhe pajisjet mjekësore, ai ka thënë se rreth 3 për qind e bruto produktit vendor në Kosovë ndahet për shëndetësi, njofton Klankosova.tv.
“Pavarësisht investimeve të vazhdueshme, që janë rreth 10 për qind e buxhetit, shëndetsia në Kosovë vazhdon të jetë sektori më pak i financuar, ashtu si në Ballkan dhe Evropë. Diku rreth 3 për qind e bruto produktit vendor është shpenzuar për shëndetësi”, ka deklaruar ai.
Bardiqi ka deklaruar se në vitin e fundit është shënuar rritje e shpenzimeve për shëndetësi, duke shtuar se krahasimi me vendet e tjera duhet të bëhet duke marrë parasysh nivelin e financimit.
“Si sektor i financuar në këtë mënyrë, nuk mund të bëjmë analogji me vendet e tjera, pasi të gjitha kanë një shpenzim më të madh të GDP-së në shëndetësi”, ka thënë Bardiqi.
Ai ka përmendur edhe paqëndrueshmërinë institucionale dhe zgjedhjet e shpeshta, për të cilat ka thënë se kanë ndikuar drejtpërdrejt në mosrritjen e buxhetit për shëndetësi dhe në zvarritjen e realizimit të investimeve të planifikuara.
Duke folur për listat e pritjes, Bardiqi ka vlerësuar se decentralizimi i shërbimeve është një hap i mirë i ndërmarrë nga SHSKUK-ja për shkurtimin e kohës së pritjes për pacientët.
“Sa i përket listave të pritjes dhe decentralizimit, konsideroj se është një hap i mirë i ndërmarrë nga SHSKUK-ja për të ulur pritjet”, ka deklaruar ai.