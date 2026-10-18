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Bradley Barcola ka folur për dallimet mes Ligue 1 dhe Premier League, duke theksuar se kampionati anglez karakterizohet nga ritmi jashtëzakonisht i lartë i lojës.
“Në Ligue 1, lojtarët janë fizikisht të fortë dhe ka mbrojtës që të vënë në vështirësi
Por në Premier League, gjithçka ka të bëjë me ritmin. Në ndeshjet e para më kapën ngërçet muskulore”, u shpreh sulmuesi francez.
“Nuk ke kohë të pushosh”, shtoi Barcola, duke vënë në pah intensitetin e futbollit anglez dhe kërkesat e mëdha fizike që ai imponon ndaj lojtarëve./Klankosova.tv