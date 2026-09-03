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Trajneri spanjoll i Liverpoolit, Andoni Iraloa ka thënë se transferi më i ri i ekipit, Bradley Barcola do të jetë gati për ta bërë debutimin me gjigantin anglez.
Në konferencën për media, para ndeshjes të së premtes, Iraola ka thënë se ylli francez mund të luajë përballë Ipswich Town.
Barcola përfundoi transferimin e tij prej 140 milionë eurosh nga Paris Saint-Germain të hënën dhe debutimi i tij pritet të vijë pikërisht këtë javë.
“Jemi shumë të lumtur me Bradleyn, ishte prioriteti jonë të nënshkruanim një lojtar shumë, shumë të mirë në ato pozicione… nëse gjithçka shkon mirë në stërvitje sot, ai patjetër do të jetë i disponueshëm për ne nesër”, ka thënë Iraola.
Iraola është shprehur i lumtur edhe me yllin holandez, Cody Gakpo, i cili ka vazhduar të mbetet lojtar i “The Reds”.
“Marrëdhënia ime me Codyn ka qenë shumë e sinqertë që nga fillimi… ai është në një gjendje të mirë fizikisht dhe mendërisht dhe jam shumë i lumtur që e zgjodha atë”, ka thënë trajneri spanjoll.