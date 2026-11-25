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Barcelona vazhdon të interesohet për mbrojtësin italian Alessandro Bastoni, të cilin drejtori sportiv Deco e sheh si përforcim ideal për repartin defensiv.
Megjithatë, transferimi i tij varet nga dy kushte: fillimisht, Deco duhet ta bindë trajnerin Hansi Flick se Bastoni mund të përshtatet në skemën e tij dhe të krijojë një dyshe të fortë me Pau Cubarsin.
Kushti i dytë është financiar. Interi e vlerëson mbrojtësin rreth 70 milionë euro dhe nuk dëshiron ta humbasë një nga lojtarët kryesorë të skuadrës.
Kontrata e Bastonit skadon në vitin 2028, por bisedimet për rinovim kanë ngecur, gjë që mund t'i japë Barcelonës më shumë hapësirë për negociata në verën e vitit 2027.