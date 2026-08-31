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Barcelona ka regjistruar një fitore spektakolare 5-2 ndaj Rayo Vallecanos, duke përmbysur disavantazhin dhe duke u ngjitur në krye të tabelës.
Rayo kaloi e para në epërsi me Sergio Camellon në minutën e 12-të, por Barcelona reagoi shpejt, transmeton Klankosova.tv.
Raphinha barazoi në të 19-tën, ndërsa vetëm dy minuta më vonë Lamine Yamal shënoi një gol fantastik nga distanca për përmbysjen.
Në pjesën e dytë, katalunasit thelluan avantazhin në 3-1 pas autogolit të Florian Lejeunes, por Camello shënoi sërish për ta ngushtuar rezultatin në 3-2.
Barcelona reagoi menjëherë dhe Raphinha realizoi golin e dytë personal për 4-2, ndërsa në fund Lamine Yamal vulosi fitoren me golin e tij të dytë në ndeshje.
Me këtë triumf, Barcelona merr kreun e La Ligës, ndërsa në qendër të suksesit ishin Raphinha dhe Yamal, me nga dy gola secili.