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Barcelona ka reaguar në mënyrën më të mirë të mundshme pas humbjes në El Clasico ndaj Real Madridit, duke shënuar një fitore të thellë 6-1 ndaj Alaveshit në kuadër të La Ligës.
Katalunasit e dominuan plotësisht ndeshjen, duke shënuar katër gola në pjesën e parë. Raphinha dhe Fermín López realizuan nga një gol, ndërsa Raphinha dhe Lamine Yamal u përkujdesën për golat e tjerë, duke e mbyllur pjesën e parë me epërsi të thellë.
Në pjesën e dytë, Lamine Yamal shënoi golin e tij të dytë personal pas asistimit të Gabriel Jesus, ndërsa Gordon realizoi për 6-0. Golin e vetëm për skuadrën mysafire e shënoi Mariano Díaz.
Me këtë fitore bindëse, Barcelona ngjitet në pozitën e parë të tabelës me 30 pikë, dy më shumë se Atletico Madridi.