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Barcelona ka nisur në mënyrë fantastike sezonin nën drejtimin e Hansi Flickut. Katalanasit janë liderë të La Ligës me 21 pikë pas shtatë ndeshjesh dhe kanë shënuar 31 gola.
Pau Cubarsi, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha dhe Karim Adeyemi janë vlerësuar me notën 10, ndërsa Fermin Lopez ka marrë 9. Raphinha ka shkëlqyer me 14 gola dhe 3 asistime në 8 ndeshje në La Liga dhe Champions League, ndërsa Yamal ka 8 gola dhe 6 asistime.
Në mbrojtje, Eric Garcia ka marrë 8, Joao Cancelo 8 dhe Jules Kounde 7.5. Në mesfushë, Rodri është vlerësuar me 8, Marc Bernal me 7.5 dhe Gavi me 7.
Sulmuesi i ri Gabriel Jesus ka marrë notën 7 pas dy golave në katër paraqitje.