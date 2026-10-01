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Raphinha është kthyer në Barcelonë pas një lëndimi muskulor të pësuar me Brazilin.
Sulmuesi brazilian ka shënuar 14 gola në fillim të sezonit, ndërsa Barcelona shpreson që ai të jetë gati për ndeshjen ndaj Getafes më 10 tetor.
Nëse Raphinha nuk rikuperohet, Hansi Flick ka gjashtë alternativa: Gabriel Jesus, Hamza Abdelkarim, Anthony Gordon, Dani Olmo, Fermin Lopez dhe Lamine Yamal.
Trajneri gjerman mund të ndryshojë edhe skemën e sulmit për të mos rrezikuar rikthimin e brazilianit.