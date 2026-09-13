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Barcelona ka marrë fitoren e pestë radhazi në La Liga, pasi në udhëtim mposhti Levanten me rezultat 2-4, në kuadër të xhiros së pestë.
Katalunasit e nisën furishëm ndeshjen dhe kaluan në epërsi pas vetëm gjashtë minutash, me Xavi Espart që realizoi për 0-1, transmeton Klankosova.tv.
Epërsinë e dyfishoi Lamine Yamal në minutën e 19-të, pas asistimit të Raphinhas.
Yamal ishte sërish protagonist në fillim të pjesës së dytë, duke realizuar nga pika e bardhë për 0-3.
Levante reagoi vonë dhe arriti të shënonte dy gola. Fillimisht, Ivan Romero ngushtoi epërsinë në minutën e 79-të, ndërsa Roger Brugue shënoi për 2-3 në minutën e 88-të.
Megjithatë, Barcelona nuk lejoi përmbysjen dhe në minutën e 90+3-të Karim Adeyemi vulosi fitoren 2-4.
Me këtë triumf, Barcelona shkon në kuotën e 15 pikëve, ndërsa Levante mbetet me pesë pikë në pozitën e 13-të.