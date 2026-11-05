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Castello Lukeba po afrohet gjithnjë e më shumë me Barcelonën. Mbrojtësi 23-vjeçar i RB Leipzigut e sheh klubin katalanas si destinacionin e tij të preferuar për sezonin e ardhshëm dhe dëshiron të largohet nga Bundesliga në verën e vitit 2027.
Sipas raportimeve të mediave spanjolle, përfaqësuesit e tij tashmë kanë zhvilluar kontakte me drejtuesit e Barcelonës. Klauzola e largimit të francezit do të zbresë nga 80 në 65 milionë euro në qershor, ndërsa katalanasit synojnë ta ulin edhe më tej këtë shumë, shkruan Klankosova.tv.
Barcelona po shqyrton mundësinë e shitjes së Ronald Araujos dhe Alejandro Baldes për të financuar transferimin. Sidomos largimi i Araujos drejt Liverpoolit, për rreth 55 milionë euro, mund ta lehtësojë ndjeshëm këtë operacion. /Klankosova.tv