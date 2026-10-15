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Barcelona ka marrë një përforcim të rëndësishëm në prag të ndeshjeve vendimtare të sezonit, pasi Raphinha dhe Frenkie de Jong janë rikthyer në stërvitje me pjesën tjetër të skuadrës.
Sipas mediave spanjolle, të dy futbollistët kanë bërë përparim në rikuperimin e tyre dhe mund të jenë në dispozicion të trajnerit Hansi Flick për sfidat e ardhshme.
Raphinha kishte munguar në ndeshjet ndaj Getafes dhe Galatasarayt për shkak të një problemi muskulor në pjesën e pasme të kofshës së djathtë, ndërsa De Jong po rikuperohet nga lëndimi në gjurin e djathtë.
Tani, Barcelona shpreson t’i ketë të dy lojtarët në dispozicion për përballjen e rëndësishme ndaj Paris Saint-Germainit në Ligën e Kampionëve, e planifikuar për 20 tetor në Paris.
Megjithatë, vendimi përfundimtar për aktivizimin e tyre do të merret nga Hansi Flick dhe stafi mjekësor, në varësi të gjendjes së tyre fizike.