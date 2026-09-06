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Barcelona ka regjistruar fitoren e katërt radhazi në La Liga, duke mposhtur Valencian me rezultat të thellë 5-0 në “Mestalla”.
Katalonasit e nisën fuqishëm ndeshjen, me Lamine Yamal që shënoi për 1-0 pas vetëm pesë minutash, Fermín Lopez dyfishoi epërsinë para pushimit, transmeton Klankosova.tv.
Në pjesën e dytë, Raphinha realizoi për 3-0, ndërsa Pedri dhe Yamal vulosën fitoren e thellë të Barcelonës.
Me këtë sukses, Barcelona mbetet skuadra e vetme me bilanc perfekt, duke grumbulluar 12 pikë pas katër ndeshjeve.
Katalonasit kanë tri pikë më shumë se Real Madridi, ndërsa Valencia vazhdon me rezultate negative në startin e sezonit.