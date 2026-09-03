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Barcelona e ka mbyllur merkaton e verës 2026, por drejtuesit katalanas tashmë po planifikojnë lëvizjet për afatin kalimtar të janarit.
Sipas raportimeve nga Spanja, pas të gjitha operacioneve të kryera gjatë verës, Barcelona ka aktualisht rreth 65-70 milionë euro hapësirë të lirë në Fair Play financiar. Kjo shifër mund të ndryshojë pasi të përcaktohet se sa hapësirë do të lirojë huazimi i Marc Casadó te Deportivo.
Kjo situatë i jep Deco-s një hapësirë të konsiderueshme për të ndërhyrë në merkato nga 2 janari 2027. Objektivi kryesor mund të jetë një qendërmbrojtës i majtë, nëse Hansi Flick dhe Deco e konsiderojnë të nevojshëm përforcimin e repartit defensiv.
Barcelona, pra, pritet ta nisë merkaton e dimrit me një pozicion financiar dukshëm më të favorshëm se në vitet e fundit.