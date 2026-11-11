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Barcelona po shqyrton transferimin e Rayan Aït-Nourit nga Manchester City, në rast se Alejandro Balde largohet gjatë afatit kalimtar të janarit.
Mbrojtësi algjerian 25-vjeçar pëlqehet nga Deco dhe Hansi Flick, pasi mund të luajë si mbrojtës i majtë dhe në qendër.
Megjithatë, këtë sezon nuk ka luajtur asnjë minutë në Premierligë, ndërsa City është i hapur për huazimin e tij vetëm nëse marrëveshja përfshin detyrimin e blerjes, transmeton Klankosova.tv.
Barcelona dëshiron ta shmangë një shpenzim të madh të menjëhershëm, por nuk është e vetme në garë. Manchester United dhe Juventusi po e përcjellin gjithashtu situatën e Aït-Nourit, i cili ka kontratë me Cityn deri në vitin 2030.