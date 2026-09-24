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Barcelona po planifikon të përforcojë mbrojtjen në janar, por për të afruar një mbrojtës të nivelit të lartë duhet fillimisht të largojë një lojtar.
Klubi katalanas ka vetëm rreth 3 milionë euro hapësirë në paga, ndaj një transferim i madh nuk mund të realizohet pa krijuar hapësirë të re financiare.
Dy emrat që mund të largohen janë Alejandro Balde dhe Frenkie de Jong, situata e të cilëve mund të ndikojë drejtpërdrejt në planet e Barcelonës.
Drejtori sportiv Deco kërkon një mbrojtës qendre i cili mund të luajë edhe në krahun e majtë të mbrojtjes.